Цены растут: ТОП-10 самых дорогих криптовалют

На прошлой неделе большинство криптовалют из ТОП-10 продемонстрировали рост
Редакция PaySpace Magazine проследила, как изменились цены на самые популярные криптовалюты за прошлую неделю. Обзор основан на статистических данных портала coinmarketcap.com.
|
№
|
НАЗВАНИЕ
|
СИМВОЛ
|
Доля рынка
|
Цена
|
ОБЪЕМ ТОРГОВ (СУТКИ)
|
РОСТ/ ПАДЕНИЕ (СУТКИ)
|
РОСТ/ ПАДЕНИЕ (НЕДЕЛЯ)
|
1
|
BTC
|
$102,031,198,386
|
-8.92%
|
2
|
ETH
|
$29,300,589,747
|
1.02%
|
3
|
BCH
|
$28,516,854,952
|
73.28%
|
4
|
XRP
|
$7,806,341,153
|
-3.25%
|
5
|
LTC
|
$3,229,329,272
|
-1.25%
|
6
|
DASH
|
$2,636,190,316
|
0.89%
|
7
|
ETC
|
$1,945,081,957
|
22.24%
|
8
|
XMR
|
$1,801,392,137
|
7.23%
|
9
|
NEO
|
$1,771,751,159
|
-6.45%
|
10
|
XEM
|
$1,627,805,772
|
-9.06%
|
6.43%
Стоимость самой популярной криптовалюты — Bitcoin — на прошлой неделе значительно сократилась — на 17,65% и остановилась на отметке $5627+ за 1 BTC. Участники рынка осознали, что криптовалюта переоценена (рекорд $7800 на прошлой неделе) и начали продавать свои активы. Вместо этого инвесторы заинтересовались другой криптовалютой — Bitcoin Cash, которая отделилась от Bitcoin всего несколько месяцев назад. За прошлую неделю она выросла на 175,75%.
Цена на Ethereum практически не изменилась. Стоимость криптовалюты резко выросла в начале лета 2017 и с тех пор остается на среднем уровне $300. При этом Ethereum Classic вырос на 67%. Рост цены на эту криптовалюту вызван интересом со стороны трейдеров из Южной Кореи к торговой паре ETC/KRW. Объем торгов на одной из крупнейших южнокорейских криптовалютных бирж — Bithumb — всего за сутки подскочил на 53,52%. Некоторые эксперты связывают рост цены с листингом фьючерсов ETC и ETH на торговой платформе OKEX, запущенной китайской биржей OKCoin.
Также удивили показатели криптовалюты Dash, которая выросла на 24%. Многие представители криптосообщества связывают стремительный рост DASH с добавлением криптовалюты на ориентированную на международный рынок китайскую биржу OKEx. Другая часть криптосообщества связывает стремительный рост DASH с обновлением программного обеспечения и увеличением блока до 2 Mб.
Также рост продемонстрировали криптовалюты NEO (4%), NEM (6%), Litecoin (9%) и Monero (34%). Цена на последнюю криптовалюту віросла на фоне новостей о внедрении мультиподписи.
Ripple, инструмент одноименной распределенной сети платежей в режиме реального времени, за прошлую неделю потерял менее 1%.
Рейтинг криптовалют за предыдущую неделю (06-12 ноября) смотрите по ссылке.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Как купить Bitcoin в криптомате — видеоинструкция