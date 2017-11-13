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Цены растут: ТОП-10 самых дорогих криптовалют

13.11.2017 12:50

На прошлой неделе большинство криптовалют из ТОП-10 продемонстрировали рост

ТОП-10 самых дорогих криптовалют

Цены на самые популярные криптовалюты Фото: fee.org

Редакция PaySpace Magazine проследила, как изменились цены на самые популярные криптовалюты за прошлую неделю. Обзор основан на статистических данных портала coinmarketcap.com.

НАЗВАНИЕ

СИМВОЛ

Доля рынка

Цена

ОБЪЕМ   ТОРГОВ  (СУТКИ)

РОСТ/  ПАДЕНИЕ   (СУТКИ)

РОСТ/   ПАДЕНИЕ   (НЕДЕЛЯ)

1

Bitcoin

BTC

$102,031,198,386

$6118.55

$6,718,066,382

-8.92%

-17.65%

2

Ethereum

ETH

$29,300,589,747

$306.25

$1,094,636,399

1.02%

2.15%

3

Bitcoin Cash

BCH

$28,516,854,952

$1698.22

$8,224,935,753

73.28%

175.72%

4

Ripple

XRP

$7,806,341,153

$0.202596

$181,797,351

-3.25%

-0.68%

5

Litecoin

LTC

$3,229,329,272

$60.04

$320,575,310

-1.25%

9.00%

6

Dash

DASH

$2,636,190,316

$343.10

$92,192,852

0.89%

24.74%

7

Ethereum Classic

ETC

$1,945,081,957

$19.98

$1,146,695,759

22.24%

67.11%

8

Monero

XMR

$1,801,392,137

$117.42

$123,980,247

7.23%

34.46%

9

NEO

NEO

$1,771,751,159

$27.26

$55,800,437

-6.45%

4.00%

10

NEM

XEM

$1,627,805,772

$0.180867

$8,533,169

-9.06%

6.43%

Стоимость самой популярной криптовалюты — Bitcoin — на прошлой неделе значительно сократилась — на 17,65% и остановилась на отметке $5627+ за 1 BTC. Участники рынка осознали, что криптовалюта переоценена (рекорд $7800 на прошлой неделе) и начали продавать свои активы. Вместо этого инвесторы заинтересовались другой криптовалютой —   Bitcoin Cash, которая отделилась от Bitcoin всего несколько месяцев назад. За прошлую неделю она выросла на 175,75%.

Цена на Ethereum практически не изменилась. Стоимость криптовалюты резко выросла в начале лета 2017 и с тех пор остается на среднем уровне $300. При этом Ethereum Classic вырос на 67%. Рост цены на эту криптовалюту вызван интересом со стороны трейдеров из Южной Кореи к торговой паре ETC/KRW. Объем торгов на одной из крупнейших южнокорейских криптовалютных бирж — Bithumb — всего за сутки подскочил на 53,52%. Некоторые эксперты связывают рост цены с листингом фьючерсов ETC и ETH на торговой платформе OKEX, запущенной китайской биржей OKCoin.

Также удивили показатели криптовалюты Dash, которая выросла на 24%.  Многие представители криптосообщества связывают стремительный рост DASH с добавлением криптовалюты на ориентированную на международный рынок китайскую биржу OKEx. Другая часть криптосообщества связывает стремительный рост DASH с обновлением программного обеспечения и увеличением блока до 2 Mб.

Также рост продемонстрировали криптовалюты NEO (4%), NEM (6%), Litecoin (9%) и Monero (34%). Цена на последнюю криптовалюту віросла на фоне новостей о внедрении мультиподписи.

Ripple, инструмент одноименной распределенной сети платежей в режиме реального времени, за прошлую неделю потерял менее 1%.

Рейтинг криптовалют за предыдущую неделю (06-12 ноября) смотрите по ссылке.

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Рубрики: BitcoinАналитикаМирСтатьи
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