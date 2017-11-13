Цены растут: ТОП-10 самых дорогих криптовалют

На прошлой неделе большинство криптовалют из ТОП-10 продемонстрировали рост



Редакция PaySpace Magazine проследила, как изменились цены на самые популярные криптовалюты за прошлую неделю. Обзор основан на статистических данных портала coinmarketcap.com.

Стоимость самой популярной криптовалюты — Bitcoin — на прошлой неделе значительно сократилась — на 17,65% и остановилась на отметке $5627+ за 1 BTC. Участники рынка осознали, что криптовалюта переоценена (рекорд $7800 на прошлой неделе) и начали продавать свои активы. Вместо этого инвесторы заинтересовались другой криптовалютой — Bitcoin Cash, которая отделилась от Bitcoin всего несколько месяцев назад. За прошлую неделю она выросла на 175,75%.

Цена на Ethereum практически не изменилась. Стоимость криптовалюты резко выросла в начале лета 2017 и с тех пор остается на среднем уровне $300. При этом Ethereum Classic вырос на 67%. Рост цены на эту криптовалюту вызван интересом со стороны трейдеров из Южной Кореи к торговой паре ETC/KRW. Объем торгов на одной из крупнейших южнокорейских криптовалютных бирж — Bithumb — всего за сутки подскочил на 53,52%. Некоторые эксперты связывают рост цены с листингом фьючерсов ETC и ETH на торговой платформе OKEX, запущенной китайской биржей OKCoin.

Также удивили показатели криптовалюты Dash, которая выросла на 24%. Многие представители криптосообщества связывают стремительный рост DASH с добавлением криптовалюты на ориентированную на международный рынок китайскую биржу OKEx. Другая часть криптосообщества связывает стремительный рост DASH с обновлением программного обеспечения и увеличением блока до 2 Mб.

Также рост продемонстрировали криптовалюты NEO (4%), NEM (6%), Litecoin (9%) и Monero (34%). Цена на последнюю криптовалюту віросла на фоне новостей о внедрении мультиподписи.

Ripple, инструмент одноименной распределенной сети платежей в режиме реального времени, за прошлую неделю потерял менее 1%.

Рейтинг криптовалют за предыдущую неделю (06-12 ноября) смотрите по ссылке.

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