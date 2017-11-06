Bitcoin, Ethereum, Ripple: курсы ТОП-10 криптовалют за неделю

Рейтинг изменения цен на самые дорогие криптовалюты
Редакция PaySpace Magazine проследила, как изменились цены на самые популярные криптовалюты за прошлую неделю. Обзор основан на статистических данных портала coinmarketcap.com.
|
№
|
Название
|
Символ
|
Доля рынка
|
Цена
|
ОБЪЕМ ТОРГОВ (СУТКИ)
|
РОСТ/ Падение (СУТКИ)
|
РОСТ/ падение (НЕДЕЛЯ)
|
1
|
BTC
|
$123,817,905,237
|
3.61%
|
2
|
ETH
|
$28,639,980,185
|
-0.03%
|
3
|
BCH
|
$10,324,477,815
|
0.55%
|
4
|
XRP
|
$7,859,831,279
|
-0.45%
|
5
|
LTC
|
$2,956,882,020
|
-0.33%
|
6
|
DASH
|
$2,109,557,415
|
0.12%
|
7
|
NEO
|
$1,703,527,112
|
-1.33%
|
8
|
XEM
|
$1,529,459,561
|
-1.14%
|
9
|
XMR
|
$1,337,039,578
|
1.08%
|
10
|
ETC
|
$1,161,254,876
|
1.95%
|
9.95%
Стоимость самой популярной криптовалюты — Bitcoin — на прошлой неделе выросла на 28,5% и установила новый рекорд — $7600+ за 1 BTC.
Среди причин резкого роста курса — заявление Chicago Merchantile Exchange о планах предложить фьючерсы биткойн. Этот шаг мог привлечь на рынок больше институциональных инвесторов и, теоретически, повлиять на рост цен.
Цена на Ethereum практически не изменилась. Стоимость криптовалюты резко выросла в начале лета 2017 и с тех пор остается на среднем уровне $300. При этом Ethereum Classic вырос почти на 10%.
Криптовалюта Bitcoin Cash, которая отделилась от Bitcoin всего несколько месяцев назад, за прошлую неделю выросла на 39,49%. Такой показатель обусловлен как ростом самого Bitcoin, так и предстоящим хардфорком в сети альткоина.
Ripple, инструмент одноименной распределенной сети платежей в режиме реального времени, за прошлую неделю вырос на 1%.
Также незначительный рост продемонстрировали криптовалюты Litecoin и Monero.
A Dash, NEO и NEM и вовсе потеряли в цене. При чем последняя криптовалюта подешевела на 12,83%.
Рейтинг криптовалют за предыдущую неделю (23-29 октября) смотрите по ссылке.
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