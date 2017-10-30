ТОП-10 криптовалют: как изменились цены за неделю

Рейтинги самых динамичных криптовалют и обзор цен на популярные цифровые монеты



Редакция PaySpace Magazine собрала ТОП-10 криптовалют, цены на которые быстро росли или стремительно падали за прошлую неделю. Обзор основан на статистических данных портала coinmarketcap.com. В расчет брались криптовалюты, объем торгов которыми превышает $1 млн в сутки.

ТОП-10 самых быстрорастущих криптовалют (23-29 октября 2017)

Самой быстрорастущей криптовалютой за последнюю неделю стала GroestlCoin. Ее стоимость увеличилась на 400%. Альткоину GRS уже более 3 лет. Его особенность заключается в упрощенном и неэнергозатратном процессе добычи новых монет — майнеры могут использовать даже старые процессоры.

ТОП-10 самых быстро дешевеющих криптовалют

(23-29 октября 2017)

Самое стремительное обесценивание продемострировал цифровой токен district0x (-29%), котрый образовался в результате проведения в июле 2017 ICO одноименного блокчейн-проекта децентрализованных маркетплейсов на основе смарт-контрактов.

ТОП-10 популярных криптовалют

Популярные криптовалюты типа Bitcoin, Litecoin и Ethereum не попали в рейтинг ТОП-10 самых растущих и дешевеющих криптовалют. Ведь их стоимость изменилась не так значительно. Мы проследили, как менялись цены на самые известные криптовалюты на прошлой неделе.