close-btn
PaySpaceMagazine
Свежий номер PaySpace Magazine 2017 #2
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

ТОП-10 криптовалют: как изменились цены за неделю

30.10.2017 14:02

Рейтинги самых динамичных криптовалют и обзор цен на популярные цифровые монеты

10 криптовалют

Фото: groestlcoin.org

Редакция PaySpace Magazine собрала ТОП-10 криптовалют, цены на которые быстро росли или стремительно падали за прошлую неделю. Обзор основан на статистических данных портала coinmarketcap.com. В расчет брались криптовалюты, объем торгов которыми превышает $1 млн в сутки.

ТОП-10 самых быстрорастущих криптовалют

(23-29 октября 2017)

Название

Символ

ДОЛЯ РЫНКА

ЦЕНА

ОБЪЕМ   ТОРГОВ (СУТКИ)

РОСТ (СУТКИ)

РОСТ

(НЕДЕЛЯ)

1

Groestlcoin

GRS

$26,533,395

(125 место)

$0.386295

$25,669,708

81.51%

406.29%

2

Feathercoin

FTC

$23,558,501

(138 место)

$0.130920

$8,027,632

140.52%

230.75%

3

Everex

EVX

$42,657,602

(97 место)

$2.59

$12,491,508

69.03%

134.33%

4

Blocktix

TIX

$11,314,898

(209 место)

$0.282872

$1,324,175

-21.14%

121.27%

5

Regalcoin

REC

$?

$78.53

$7,923,769

-8.81%

94.66%

6

Elastic

XEL

$37,287,900

(106 место)

$0.428715

$4,170,374

66.65%

66.61%

7

Vertcoin

VTC

$190,335,713

(32 место)

$4.67

$58,187,532

7.81%

56.70%

8

Edgeless

EDG

$52,440,077

(86 место)

$0.639152

$2,787,804

8.69%

51.30%

9

Status

SNT

$132,107,918

(46 место)

$0.038066

$5,980,208

7.19%

48.36%

10

Viacoin

VIA

$31,692,348

(112 место)

$1.39

$3,487,302

31.04%

48.02%

Самой быстрорастущей криптовалютой за последнюю неделю стала GroestlCoin. Ее стоимость увеличилась на 400%. Альткоину GRS уже более 3 лет. Его особенность заключается в упрощенном и неэнергозатратном процессе добычи новых монет — майнеры могут использовать даже старые процессоры.

ТОП-10 самых быстро дешевеющих криптовалют

(23-29 октября 2017)

Название

Символ

Доля рынка

Цена

ОБЪЕМ   ТОРГОВ   (СУТКИ)

% падение (СУТКИ)

% падение (неделя)

1

district0x

DNT

$26,565,258

(124 место)

$0.044275

$2,916,739

-8.62%

-29.06%

2

ChainLink

LINK

$68,698,292

(76 место)

$0.196281

$1,946,025

-9.03%

-26.49%

3

Metaverse ETP

ETP

$92,687,915

(61 место)

$4.10

$9,488,613

7.00%

-21.76%

4

AirSwap

AST

$29,121,755

(116 место)

$0.194145

$1,627,030

-1.47%

-20.26%

5

Safe Exchange…

SAFEX

$17,709,227

(158 место)

$0.008247

$1,413,382

-10.38%

-15.71%

6

Hshare

HSR

$314,541,928

(22 место)

$9.32

$14,807,226

-0.01%

-11.63%

7

ZenCash

ZEN

$45,509,092

(95 место)

$19.29

$1,390,238

-6.91%

-9.48%

8

Bytecoin

BCN

$244,506,407

(24 место)

$0.001334

$4,532,379

-0.09%

-9.35%

9

Stellar Lumens

XLM

$515,069,539 (18 место)

$0.031051

$10,733,654

-8.66%

-9.18%

10

NEM

XEM

$1,754,554,023

(7 место)

$0.194950

$6,379,495

-0.72%

-7.52%

Самое стремительное обесценивание продемострировал цифровой токен district0x (-29%), котрый образовался в результате проведения в июле 2017 ICO одноименного блокчейн-проекта децентрализованных маркетплейсов на основе смарт-контрактов.

ТОП-10 популярных криптовалют

Популярные криптовалюты типа Bitcoin, Litecoin и Ethereum не попали в рейтинг ТОП-10 самых растущих и дешевеющих криптовалют. Ведь их стоимость изменилась не так значительно. Мы проследили, как менялись цены на самые известные криптовалюты на прошлой неделе.

Название

Символ

Доля рынка

Цена

Объем торгов (сутки)

Рост/

падение

сутки

Рост/

падение

Неделя

1

Bitcoin

BTC

$96,240,574,106

$5779.54

$1,616,884,626

-0.25%

-2.59%

2

Ethereum

ETH

$28,494,617,701

$298.72

$283,994,620

0.83%

-0.12%

3

Ripple

XRP

$7,778,804,758

$0.201881

$32,799,106

-0.44%

-1.64%

4

Bitcoin Cash

BCH

$7,395,725,866

$441.55

$1,030,277,336

14.95%

31.22%

5

Litecoin

LTC

$2,940,779,070

$54.88

$74,732,783

-1.21%

-4.52%

6

Dash

DASH

$2,141,104,444

$279.89

$62,338,918

-1.54%

0.16%

7

NEM

XEM

$1,754,554,023

$0.194950

$6,379,495

-0.72%

-7.52%

8

BitConnect

BCC

$1,561,350,280

$213.26

$9,813,485

-0.27%

4.17%

9

NEO

NEO

$1,378,423,682

$27.57

$26,942,176

-3.29%

-3.51%

10

Monero

XMR

$1,331,351,050

$87.13

$30,235,482

0.19%

-0.28%

 

Максимум и минимум Bitcoin за прошлую неделю изображен на графике:

10 криптовалют

Рейтинг криптовалют за предыдущую неделю (16-22 октября) смотрите по ссылке.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Цена Bitcoin установила новый исторический максимум

Рубрики: BitcoinАналитикаСтатьи
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме