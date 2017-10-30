ТОП-10 криптовалют: как изменились цены за неделю

Рейтинги самых динамичных криптовалют и обзор цен на популярные цифровые монеты
Редакция PaySpace Magazine собрала ТОП-10 криптовалют, цены на которые быстро росли или стремительно падали за прошлую неделю. Обзор основан на статистических данных портала coinmarketcap.com. В расчет брались криптовалюты, объем торгов которыми превышает $1 млн в сутки.
ТОП-10 самых быстрорастущих криптовалют
(23-29 октября 2017)
|
№
|
Название
|
Символ
|
ДОЛЯ РЫНКА
|
ЦЕНА
|
ОБЪЕМ ТОРГОВ (СУТКИ)
|
% РОСТ (СУТКИ)
|
% РОСТ
(НЕДЕЛЯ)
|
1
|
GRS
|
$26,533,395
(125 место)
|
81.51%
|
2
|
FTC
|
$23,558,501
(138 место)
|
140.52%
|
3
|
EVX
|
$42,657,602
(97 место)
|
69.03%
|
4
|
TIX
|
$11,314,898
(209 место)
|
-21.14%
|
5
|
REC
|
$?
|
-8.81%
|
6
|
XEL
|
$37,287,900
(106 место)
|
66.65%
|
66.61%
|
7
|
VTC
|
$190,335,713
(32 место)
|
7.81%
|
8
|
EDG
|
$52,440,077
(86 место)
|
8.69%
|
9
|
SNT
|
$132,107,918
(46 место)
|
7.19%
|
10
|
VIA
|
$31,692,348
(112 место)
|
31.04%
|
48.02%
Самой быстрорастущей криптовалютой за последнюю неделю стала GroestlCoin. Ее стоимость увеличилась на 400%. Альткоину GRS уже более 3 лет. Его особенность заключается в упрощенном и неэнергозатратном процессе добычи новых монет — майнеры могут использовать даже старые процессоры.
ТОП-10 самых быстро дешевеющих криптовалют
(23-29 октября 2017)
|
№
|
Название
|
Символ
|
Доля рынка
|
Цена
|
ОБЪЕМ ТОРГОВ (СУТКИ)
|
% падение (СУТКИ)
|
% падение (неделя)
|
1
|
DNT
|
$26,565,258
(124 место)
|
-8.62%
|
2
|
LINK
|
$68,698,292
(76 место)
|
-9.03%
|
3
|
ETP
|
$92,687,915
(61 место)
|
7.00%
|
4
|
AST
|
$29,121,755
(116 место)
|
-1.47%
|
5
|
SAFEX
|
$17,709,227
(158 место)
|
-10.38%
|
6
|
HSR
|
$314,541,928
(22 место)
|
-0.01%
|
7
|
ZEN
|
$45,509,092
(95 место)
|
-6.91%
|
8
|
BCN
|
$244,506,407
(24 место)
|
-0.09%
|
9
|
XLM
|
$515,069,539 (18 место)
|
-8.66%
|
10
|
XEM
|
$1,754,554,023
(7 место)
|
-0.72%
|
-7.52%
Самое стремительное обесценивание продемострировал цифровой токен district0x (-29%), котрый образовался в результате проведения в июле 2017 ICO одноименного блокчейн-проекта децентрализованных маркетплейсов на основе смарт-контрактов.
ТОП-10 популярных криптовалют
Популярные криптовалюты типа Bitcoin, Litecoin и Ethereum не попали в рейтинг ТОП-10 самых растущих и дешевеющих криптовалют. Ведь их стоимость изменилась не так значительно. Мы проследили, как менялись цены на самые известные криптовалюты на прошлой неделе.
|
№
|
Название
|
Символ
|
Доля рынка
|
Цена
|
Объем торгов (сутки)
|
Рост/
падение
сутки
|
Рост/
падение
Неделя
|
1
|
BTC
|
$96,240,574,106
|
-0.25%
|
-2.59%
|
2
|
ETH
|
$28,494,617,701
|
0.83%
|
-0.12%
|
3
|
XRP
|
$7,778,804,758
|
-0.44%
|
-1.64%
|
4
|
BCH
|
$7,395,725,866
|
14.95%
|
31.22%
|
5
|
LTC
|
$2,940,779,070
|
-1.21%
|
-4.52%
|
6
|
DASH
|
$2,141,104,444
|
-1.54%
|
0.16%
|
7
|
XEM
|
$1,754,554,023
|
-0.72%
|
-7.52%
|
8
|
BCC
|
$1,561,350,280
|
-0.27%
|
4.17%
|
9
|
NEO
|
$1,378,423,682
|
-3.29%
|
-3.51%
|
10
|
XMR
|
$1,331,351,050
|
0.19%
|
-0.28%
Максимум и минимум Bitcoin за прошлую неделю изображен на графике:
Рейтинг криптовалют за предыдущую неделю (16-22 октября) смотрите по ссылке.
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