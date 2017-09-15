Как купить Bitcoin в криптомате — видеоинструкция

Как купить биткоин за наличные — читайте в материале

В начале месяца в Киеве были установлены первые криптоматы, при помощи которых можно приобрести биткоин за наличные. Сейчас в столице уже насчитывается 8 таких устройств. Еще два расположены в Харькове. К концу года количество терминалов может возрасти в разы.

Редакция PaySpace Magazine на собственном опыте решила проверить, как работают криптоматы.

Где находятся криптоматы?

Найти криптомат в Киеве можно с помощью интерактивной карты.

Как купить биткоин в криптомате?

Для начала следует зарегистрировать биткоин-кошелек — без него воспользоваться криптоматом не получится. Такой кошелек является как хранилищем для ваших биткоинов, так и инструментом осуществления входящих и исходящих расчетов. Скорость зачисления биткоина при покупке через криптомат может существенно отличаться в зависимости от того, каким кошельком вы пользуетесь. Редакция пользовалась кошельком Blockchain Wallet. О том, как создать такой бумажник мы рассказывали ранее.

Пользователи, которые уже имеют кошелек, могут сразу приступить к покупке криптовалюты — весь процесс займет не более пяти минут.

Для начала работы с криптоматом нужно нажать на кнопку «Bitcoin» в центре экрана.

После этого необходимо поднести к камере криптомата QR-код с адресом вашего кошелька. Если код кошелька был отсканирован успешно, на экране появится его адрес в буквенно-числовом виде. После этого можно нажимать на кнопку «Вперед».

Далее криптомат предложит вам проверить правильность адреса кошелька, после чего можно снова нажать «Вперед».

Затем можно вносить наличные. Минимальная сумма пополнения — 500 грн. Терминал принимает купюры начиная с 50 гривен.

На экране сразу же указывается, сколько BTC вы получите на свой кошелек. Закончив внесение наличных, нужно снова нажать «Вперед».

Криптомат выдает чек, на котором указаны все данные о совершенной транзакции, и, естественно, сумма к зачислению. Комиссия криптомата — 5% от суммы транзакции + 0,001 BTC.

На наш Blockchain Wallet купленные биткоины пришли в течение нескольких секунд.

Что делать, если Bitcoin не был зачислен в кошелек?

Система Блокчейн допускает зачисление средств на счет от 3 секунд до получаса. Если в течение этого времени средства не поступили, нужно обратиться в службу поддержки, номер телефона которой указан на криптомате и в чеке (+38098 353 10 30). Также на обращения клиентов отвечают в специализированной группе в мессенджере Telergram – https://t.me/cryptomatUA.

Сами устройства тоже иногда выходят из строя из-за перебоев с электричеством и подключением к Интернет. Об этом также нужно сообщать в службу поддержки.

Востребована ли эта услуга?

Спрос на услугу растет и сейчас компания обрабатывает заявки на установку в Киеве более 100 таких терминалов. Ожидается, что устройства появятся в столице к концу года.

Ежедневно каждым криптоматом пользуется 2 человека. Средний чек покупателя Bitcoin — 1600 гривен. А самая большая на текущий момент покупка — 30 тыс грн.

Об этом редакции рассказали специалисты Kuna, которые занимаются разработкой и технической поддержкой этих терминалов. Отметив, что теперешний внешний вид терминала будет меняться.

Эксперт добавил, что несмотря на падение курса Bitcoin, которое мы наблюдаем, будет достигнута точка дна, начиная с которой Bitcoin начнет расти.

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