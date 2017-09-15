Цена биткоина опустилась до трехнедельного минимума

Впервые с середины 2017 года биткоин не продемонстрировал прироста за месяц

Цена ведущей криптовалюты достигла минимальных за последние три недели значений. На момент публикации она составила $3084. Это примерно на 40% меньше рекордного уровня в $5000 в прошлом месяце.

Существует несколько возможных причин падения цены первой цифровой валюты. Во-первых, это предполагаемый план правительства Китая запретить деятельность криптовалютных бирж в стране. Правительство официально не объявляло о каком-либо плане как таковом, но соответствующих слухов и инсинуаций предостаточно.

Другой возможной причиной падения цен является резкая критика криптовалюты, высказанная генеральным директором JPMorgan Джейми Даймоном.

Однако существует вероятность того, что даже если Китай будет в значительной степени регулировать биржи в стране, это не сильно повлияет на биткоин в долгосрочной перспективе. Внебиржевой рынок цифровой валюты продолжает демонстрировать солидную производительность. К тому же, на Китай приходится гораздо меньший процент объема глобальной торговли, чем раньше.

Отрицательные комментарии Даймона о биткоине также не удивляют, ведь если криптовалюта станет мейнстримом, он, скорее всего, потеряет работу.

Впрочем, некоторые члены криптосообщества считают, что это просто технический откат цены после достижения важного психологического уровня ($5000). Есть предположения, что цена биткоина опустится до $3000, а затем скорректируется обратно до $4000 и выше.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что рынок Bitcoin называют самым переполненным среди финансовых рынков. Астрономическим спросом на Bitcoin обеспокоены не только в Китае, где даже рассматривают возможность запрета торговли биткоинами.

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По материалам cointelegraph.com