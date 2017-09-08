7 сентября в Киеве прошла конференция, посвященная блокчейну и криптовалютам

В рамках вчерашней «V Blockchain Conference Kyiv 2017» представили свои доклады лидеры крипторынка: основатели стартапов, финансисты, юристы и общественные деятели.

Участники конференции имели возможность обменяться реальным опытом, идеями и последними трендами развития Blockchain-индустрии. Для тех, кто не смог посетить конференцию, редакция PaySpace Magazine предлагает подборку самых ярких цитат от спикеров.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Киеве продали первый лот с использованием технологии блокчейн. Система аукционов на блокчейне обеспечивает прозрачность любых транзакций за счет того, что база с такой технологией защищена от подмены данных.

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