Аукцион на блокчейне: в Киеве продали первый лот с использованием технологии

Система аукционов на блокчейне обеспечивает прозрачность любых транзакций за счет того, что база с такой технологией защищена от подмены данных

Сегодня, 6 сентября, в Киеве прошла презентация первой в мире системы аукционов, которая использует инновационную криптографическую технологию Blockchain.

Проект реализован при поддержке госпредприятия CETAM, Министерства юстиции Украины, блокчейн-компании Bitfury и Фонда «Восточная Европа».

В ходе мероприятия гости лично приняли участие в первом в мире аукционе с использованием блокчейна.

Проект презентовали Министр юстиции Украины Павел Петренко, генеральный директор ГП «СЕТАМ» Виктор Вишнев, председатель Государственного агентства по вопросам электронного управления Александр Рыженко, сооснователь международной компании Bitfury Валерий Вавилов и президент Фонда «Восточная Европа» Виктор Лях.

Так, блокчейн — это цепочка блоков транзакций, построенная по определенным правилам с формируемых блоков транзакций. Впервые термин появился как название распределенной базы данных, на базе которой создана криптовалюта Bitcoin. Технология позволяет обезопасить и сделать абсолютно прозрачными любые транзакции за счет того, что база с такой технологией защищена от подмены данных.

Провайдер системы электронных торгов конфискованным имуществом CETAM стал первой государственной организацией в Украине, которая будет использовать технологию блокчейн в своих процессах.

Цель проекта — это внедрение блокчейна в системы государственного уровня и устранение, таким образом, возможности манипуляции данными, так как технология обеспечивает доступ к информации о размере и времени размещения ставок на аукционе каждому из его участников.

Система работает на основе платформы для создания частных блокчейн-решений от Bitfury – Exonum, которая обеспечивает:

— Анкоринг — состояние частной сети записывается на публичный блокчейн,

— Безопасность — способность отражения атак и предотвращения отказа узлов,

— Верификацию — простой инструмент для онлай-аудита,

— Продуктивность — способность обрабатывать до 1 млрд транзакций в сутки.

Среди других преимуществ системы аукционов на блокчейне:

— Каждое действие участников торгов получает свою отметку в блокчейне,

— Участники и уполномоченные организации могут наблюдать за процессом в режиме реального времени,

— Отсутствие рисков подмены исторических данных,

— Невысокая стоимость обработки транзакций.

В ходе презентации системы был проведен и первый аукцион на блокчейне. Лотом стала футболка с надписью «Победитель первого в мире аукциона на технологии Blockchain». Участниками аукциона стали гости мероприятия, которым раздали планшеты, с помощью которых они подключились к системе. Лот забрал участник, чья ставка составила 999 грн.

Чтобы верифицировать систему, необходимо:

— Скопировать на странице торгов «хеш» необходимой ставки в процессе или после торгов,

— Перейти на онлайн-сервис проверки достоверности по ссылке blockchain.gov.ua,

— Воспользоваться сохраненным хеш-кодом (или хеш-суммой) для проверки наличия, достоверности и других возможных параметров, которые вас интересуют.

Напомним, Государственное агентство по вопросам электронного правительства Украины и компания Bitfury подписали меморандум о сотрудничестве в сфере интеграции технологии блокчейн в базовые реестры и в систему продажи конфискованного имущества «СЕТАМ» 8 июня.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что технология блокчейн поможет беженцам адаптироваться в Европе. В рамках специальной программы беженцы в Финляндии получают предоплатные карты, привязанные к уникальному идентификатору в сети блокчейн вместо привычных выплат наличными.

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