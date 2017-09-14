Одна из ведущих криптобирж Китая приостановит торги

В ближайшее время торги могут приостановить и другие биржи

Ряд ведущих криптовалютных бирж Китая готовится приостановить свои услуги в соответствии с инструкциями правительства. BTC China, одна из ТОП-3 криптобирж страны, первой пошла на этот шаг. Сегодня биржа официально объявила, что 30 сентября приостановит торги для китайских потребителей.

При этом другие услуги, в том числе пул BTCC для майнеров, продолжат работать в обычном режиме. Возобновит ли биржа торги для Китая пока не сообщается.

В понедельник Wall Street Journal сообщил, что правительство Китая и центральный банк страны намерены закрыть биткоин-биржи. Эта публикация последовала за новостями об официальном запрете ICO в стране.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что криптовалюты все чаще используют для отмывания денег — китайский регулятор. В Китае заявляют, что использование криптовалют в незаконных целях растет.

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По материалам techcrunch.com