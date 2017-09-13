Астрономическим спросом на Bitcoin обеспокоены не только в Китае, где даже рассматривают возможность запрета торговли биткоинами

Рынок Китая — не единственный, где обеспокоены астрономическим спросом на криптовалюту биткоин.

Рынок Bitcoin называют самым переполненным среди финансовых рынков. Об этом сообщают трейдеры, которые приняли участие в исследовании Банка Америки (Bank of America Merrill Lynch). Так, 26% опрошенных самым переполненным назвали рынок Bitcoin. На втором месте — Nasdaq Composite Index (22%). На третьем — шорт доллара (21%).

В этом году биткоин вырос более, чем в четыре раза на фоне более широкого принятия технологии блокчейн, которая лежит в основе криптовалюты биткоин, глобальной политической неопределенности и повышенного интереса к криптовалюте на рынках азиатских стран.

После запрета ICO Китай планирует запретить и торговлю биткоинами и другими виртуальными валютами на внутренних биржах. Об этом сообщил Bloomberg News в понедельник. Запрет будет применяться только к торговле криптовалютами на биржах. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. Однако прекращать внебиржевые сделки Китай не собирается.

Опрос Банка Америки был проведен среди 181 портфельного менеджера с Уолл-стрит с 1 по 7 сентября.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Thomson Reuters добавил индекс биткоина в свои терминалы. Пользователи терминалов смогут повысить эффективность торговых операций благодаря точности, оперативности и широте охвата данных.

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По материалам bloomberg.com