Thomson Reuters добавил индекс биткоина в свои терминалы

Пользователи терминалов смогут повысить эффективность торговых операций благодаря точности, оперативности и широте охвата данных

Поставщик информационно-аналитических решений Thomson Reuters добавил поддержку биткоин-индекса в терминалах Eikon.

Поддерживаемый Eikon Bitcoin Liquid Index (BLX) формирует средневзвешенную цену биткоина в USD, агрегируя данные из ведущих криптовалютных площадок.

Также терминал отображает сведения о ликвидности, глубине рынка, истории торгов на различных торговых площадках и т. д. Данные обновляются с 30-секундным интервалом.

Как сообщается на сайте компании, Thomson Reuters Eikon помогает принимать взвешенные решения по совершению сделок на финансовых и товарных рынках, обеспечивает пользователя оперативной информацией о ценах, событиях, мнениях, позволяет анализировать текущее состояние рынка и дает доступ к историческим данным и справочникам. В базе сервиса более 400 бирж и рынков. Число пользователей Eikon Messenger превышает 210 тысяч.

Напомним, ранее Ethereum Classic стала первой криптовалютой, поддерживаемой в профессиональной компьютерной системе Bloomberg Terminal.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что еще одна украинская юрфирма начала принимать оплату в Bitcoin. Клиенты фирмы смогут расплатиться за юридические услуги криптовалютой.

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По материалам forklog.com