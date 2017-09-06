Еще одна украинская юрфирма начала принимать оплату в Bitcoin

Клиенты фирмы смогут расплатиться за юридические услуги криптовалютой

Юридическая фирма “Ильяшев и Партнеры” начала принимать Bitcoin в качестве оплаты по счетам за свои услуги.

По его словам, Bitcoin уже играет важную роль в международном бизнесе и мировой экономике, поэтому нужно считаться с реалиями делового мира.

В юрфирме отметили, что не видят юридических препятствий для приема Bitcoin и приветствуют намерение Совета по финансовой стабильности определить правой статус криптовалют в Украине.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Киеве установили первые криптоматы. Уже началось открытое тестирование системы криптоматов в Украине.

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По материалам biz.nv.ua