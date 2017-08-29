В кафе в Пуще-Водице принимают биткоины

Посетители уже протестировали новый метод оплаты и остались довольны

В кафе «Лето», расположенном в Пуще-Водице, можно оплатить счет биткоинами.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook киевлянин Сергей Васильчук, который специализируется на криптовалютах.

Теперь в кафе "Лето" можно обменять свой bitcoin на вкусный обед. После моего предложения оплатить счёт криптой последо… Geplaatst door Сергей Васильчук op zaterdag 26 augustus 2017

Счет был оплачен согласно курсу на криптовалютной бирже KUNA. Как видно на опубликованных пользователем фотографиях, обед в кафе стоимостью 172 грн обошелся Васильчуку в 0,0016 биткоина.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинские чиновники задекларировали криптовалюты на огромные суммы. Скачок курса биткоина позволил чиновникам заметно увеличить свои состояния.

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По материалам nashkiev.ua