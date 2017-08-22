Скачок курса биткоина позволил чиновникам заметно увеличить свои состояния

Госслужащие задекларировали в общей сложности почти 40 тыс монет, из них более 22 тыс приходится на Bitcoin, а остальная часть — на Bitcoin Cash и другие цифровые валюты. Если эти монеты конвертировать в доллары по актуальному курсу, получится примерно $100 млн. В гривневом эквиваленте — около 25 млрд грн.

Проверить наличие у госслужащих сбережений в криптовалюте можно в базе электронных деклараций Национального агентства по противодействию коррупции.

Курсовой скачок биткоина из около $1000 за монету в начале года до $4500 в августе принес десятки и даже сотни миллионов гривен нескольким депутатам украинского парламента и местных советов. СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что депутаты из БПП наживаются на росте курса криптовалюты биткоин. В Верховной Раде обнаружены три депутата из «Блока Петра Порошенко» (БПП), которые являются владельцами биткоинов на сотни миллионов гривен.

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По материалам glavcom.ua