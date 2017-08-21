В Китае сняли документальный фильм про биткоин

10 сентября лидеры биткоин и блокчейн индустрии со всего мира соберутся в Пекине на премьере документального фильма об истории развития биткоина

Показ фильма состоится на саммите Shape the Future, посвященном блокчейн-технологиям.

Фильм снят известным китайским режиссером Ли Юнь Ци и содиректором компании BitKan Фанни Юй. В ленте рассказывается об истории развития биткоин-индустрии с 2009 года, когда Сатоши Накамото создал первую криптовалюту.

В течение шести месяцев съемочная группа путешествовала по Китаю и брала интервью у людей, так или иначе связанных с биткоин-индустрией. В частности, группе удалось пообщаться с более чем 20 лидерами индустрии из различных технологических компаний, бирж, предприятий по производству оборудования для майнинга и майнинговых ферм. Это позволило высветлить влияние Китая на глобальное биткоин-сообщество.

Кроме того, были опрошены многие пользователи биткоин, криптовалютные инвесторы и другие отраслевые эксперты. В фильме есть комментарии от представителей таких крупных игроков китайского крипторынка, как BitKan, Huobi, Bitmain, Bixin и ViaBTC.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что количество биткоин-банкоматов в мире за месяц выросло на 7%. Чаще всего новые ATM для биткоин-транзакций устанавливают в США, Канаде и Австралии.

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По материалам bitcoinist.com