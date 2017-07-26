Количество биткоин-банкоматов в мире за месяц выросло на 7%

Чаще всего новые ATM для биткоин-транзакций устанавливают в США, Канаде и Австралии

Количество биткоин-банкоматов в мире продолжает расти рекордными темпами. В июне их количество выросло на 7,4% (91 единица). Чаще всего новые биткоин-банкоматы появляются в США, Канаде и Австралии.

В прошлом месяце в США было установлено 55 биткоин-банкоматов, что больше, чем в любой другой стране мира.

В Канаде за июнь количество ATM для операций с биткоинами выросло на 9,2% или на 15 устройств. 9 из них были установлены в Торонто компанией Instacoin.

В Австралии было установлено 12 новых биткоин-банкоматов — рост на 46%. 11 из них были установлены австралийской компанией Cointed.

Первый биткоин-банкомат установили в Норвегии. В Тайване количество устройств выросло с одной до трех единиц, а в Доминиканской республике — с трех до пяти.

В прошлом месяце было закрыто 29 биткоин-банкоматов на Ямайке и в Южной Африке.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что в Беларуси начали принимать к оплате биткоины. Теперь в Беларуси биткоинами можно оплатить услуги шинного сервиса.

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По материалам bitcoin.com