Первый пошел: в Беларуси начали принимать к оплате биткоины

Теперь в Беларуси биткоинами можно оплатить услуги шинного сервиса

В Беларуси начали принимать к оплате биткоины. Первой в стране принимать платежи в криптовалюте начала сеть шинных центров.

В целях соблюдения законодательства Беларуси, клиентам необходимо будет оплатить 1% стоимости товара или услуги белорусскими деньгами и 99% — биткоинами, при желании.

В компании уверяют, что «не преследуют цели уйти от налогов», но уверены, что массовое принятие биткоин-платежей белорусскими компаниями станет причиной легализации криптовалюты в стране.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что украинский магазин брендовой одежды запустил оплату биткоинами. Механизм приема биткоин-платежей, то он реализован с кошелька на кошелек.

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По материалам finance.tut.by