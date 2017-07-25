close-btn
PaySpaceMagazine
PaySpace Magazine 2017 #2 Апрель - Июнь 2017
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Первый пошел: в Беларуси начали принимать к оплате биткоины

25.07.2017 16:21

Теперь в Беларуси биткоинами можно оплатить услуги шинного сервиса

Оплата биткоинами в Беларуси

Первый пошел: в Беларуси начали принимать к оплате биткоины. Фото: molint.by

В Беларуси начали принимать к оплате биткоины. Первой в стране принимать платежи в криптовалюте начала сеть шинных центров.

В целях соблюдения законодательства Беларуси, клиентам необходимо будет оплатить 1% стоимости товара или услуги белорусскими деньгами и 99% — биткоинами, при желании.

В компании уверяют, что «не преследуют цели уйти от налогов», но уверены, что массовое принятие биткоин-платежей белорусскими компаниями станет причиной легализации криптовалюты в стране.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что украинский магазин брендовой одежды запустил оплату биткоинами. Механизм приема биткоин-платежей, то он реализован с кошелька на кошелек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Известный косметический бренд начал принимать оплату в биткоинах

По материалам finance.tut.by

Рубрики: BitcoinНовостиСНГ

Материалы по теме