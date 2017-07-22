Известный косметический бренд начал принимать оплату в биткоинах

Компания по производству натуральной косметики Lush добавила Bitcoin в качестве метода оплаты в официальном интернет-магазине

В крупной британской косметической компании Lush считают, что Bitcoin меняет подход потребителей, правительств и предпринимателей к торговле.

Бренд Lush известен в мире благодаря своей этической позиции, благотворительной деятельности и акциям. С помощью цифровой валюты компания сможет обеспечить новые способы работы с клиентами, а также с глобальными поставщиками и благотворительными организациями, которые зачастую базируются в небольших городках по всему миру.

Кроме того, принятие биткоина поможет компании углубиться в технологию Blockchain и изучить, как можно ее применить в рамках деятельности компании.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что власти еще одной страны собираются легализовать криптовалюты. В правительстве заверили, что не намерены медлить с установлением «юридической квалификации» виртуальных валют.

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По материалам bitcoinist.com