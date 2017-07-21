Центробанк Австрии: «Биткоин — это не валюта»

Глава Центробанка Австрии предостерегает инвесторов против вложения средств в цифровые валюты ввиду их нестабильности

Эвальд Новотный, глава Центробанка Австрии и член управляющего совета Европейского центрального банка, не рассматривает Bitcoin в качестве валюты. Об этом он рассказал в интервью для местного издания Kleine Zeitung, комментируя тот факт, что Япония недавно признала криптовалюту легальным платежным средством.

В течение последних нескольких недель курс криптовалют, и биткоина в том числе, был достаточно нестабильным, однако к концу текущей недели рынок все-таки стабилизировался на фоне новостей о том, что все больше майнеров принимают обновление программного кода сети BIP 91, что устраняет риск раздвоения сети и делает более реалистичной перспективу принятия SegWit.

Новотный уточнил, что он не является противником глобальной децентрализованной криптовалюты, однако советует инвесторам быть предельно осторожными, вкладывая средства в такие активы.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Bitcoin и Ethereum спасают от финансового кризиса. Криптовалюты приобрели популярность в охваченной кризисом Венесуэле.

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По материалам cryptocoinsnews.com