Bitcoin необходимо регулировать — мнение

В противном случае криптовалюты рискуют выйти из-под контроля общества

Криптовалюты нужно регулировать. В противном случае ситуация рискует выйти из-под контроля, так как все больше людей инвестируют в эти цифровые активы. Такое мнение выразил глава одной из крупнейших китайских бирж BTCC.

Курс Bitcoin и Ethereum – двух самых популярных криптовалют — был достаточно нестабильным в течение последних нескольких месяцев. В мае цена биткоина упала на 19%, а рыночная капитализация сократилась на 4 млрд долларов. В прошлом месяце цена Ethereum упала на 10% с показателя 319 долларов за долю секунды на криптовалютной бирже GDAX. Однако многие эксперты предсказывают рост курса биткоина до 100 тыс долларов за монету уже в течение ближайших десяти лет.

Однако, отметил Ли, регуляторам потребуется на это еще немало времени.

Тем временем, регуляторы уже рассматривают варианты регуляции этих цифровых валют. Так, в текущем году Народный банк Китая предпринял попытки регулирования рынка, включая проверки биткоин-бирж на наличие систем борьбы с отмыванием денег.

Ли добавил, что Центробанкам необходимо признать тот факт, что биткоин — это новая цифровая валюта, которая активно участвует в торгах в Китае и во всем мире.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Польше предостерегают против использования криптовалют. Нацбанк и Комиссия по финансовому надзору Польши выступили с совместным заявлением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Центробанк Китая не поддерживает Bitcoin как валюту

По материалам cnbc.com