В Польше предостерегают против использования криптовалют

Нацбанк и Комиссия по финансовому надзору Польши выступили с совместным заявлением
Польские регуляторы предостерегают инвесторов и банки против использования криптовалют, таких как Bitcoin и Ethereum.
Национальный банк Польши и Комиссия по финансовому надзору в совместном заявлении предупреждают, что инвестировать в цифровые валюты может быть рискованно по двум причинам — волатильность курса и высокая вероятность мошенничества. Кроме того, регуляторы пояснили, что криптовалюты — а имено, Bitcoin, Litecoin и Ethereum – не являются легальным платежным средством в Польше.
Так, регуляторы утверждают, что решение касательно использования криптовалют следует принимать только «после тщательного анализа потенциальных последствий, включая правовые риски и риски для репутации».
Регуляторы отмечают, что виртуальная валюта не гарантируются Центральным банком, не подкреплена реальными деньгами, не является легальным платежным средством и не может быть использована для погашения налогов.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что криптовалюты потребляют больше электричества, чем некоторые страны. Энергоэффективность — не самая сильная сторона криптовалют.
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По материала coindesk.com