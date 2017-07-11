В Польше предостерегают против использования криптовалют

Нацбанк и Комиссия по финансовому надзору Польши выступили с совместным заявлением

Польские регуляторы предостерегают инвесторов и банки против использования криптовалют, таких как Bitcoin и Ethereum.

Национальный банк Польши и Комиссия по финансовому надзору в совместном заявлении предупреждают, что инвестировать в цифровые валюты может быть рискованно по двум причинам — волатильность курса и высокая вероятность мошенничества. Кроме того, регуляторы пояснили, что криптовалюты — а имено, Bitcoin, Litecoin и Ethereum – не являются легальным платежным средством в Польше.

Так, регуляторы утверждают, что решение касательно использования криптовалют следует принимать только «после тщательного анализа потенциальных последствий, включая правовые риски и риски для репутации».

Регуляторы отмечают, что виртуальная валюта не гарантируются Центральным банком, не подкреплена реальными деньгами, не является легальным платежным средством и не может быть использована для погашения налогов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что криптовалюты потребляют больше электричества, чем некоторые страны. Энергоэффективность — не самая сильная сторона криптовалют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как стать миллионером: бывший программист обогатился благодаря криптовалютам

По материала coindesk.com