Как стать миллионером: бывший программист обогатился благодаря криптовалютам

Сотрудник Кремниевой Долины купил 20 000 биткоинов в 2010 году, бросил работу и отправился в кругосветное путешествие

Недавний стремительный рост курса биткоина и других цифровых валют привел к обогащению многих инвесторов, которые рискнули вложить в криптовалюты на ранних стадиях.

Так, бывший программист Кремниевой Долины, который попросил не раскрывать его имени, в интервью для Forbes рассказал, что начал инвестировать в биткоин еще в 2010 году. Тогда, после изучения рынка, он купил 20 тыс монет всего за 3 тыс долларов.

Когда цена криптовалюты достигла высоких значений, он продал 1 тыс биткоинов, выручив 2,6 млн долларов. С тех пор он уволился с работы и сейчас путешествует по миру бизнес-классом, делая остановки только в 5-здездочных отелях.

При этом, по прогнозам бывшего программиста, цена биткоина может достичь 150 тыс долларов за монету.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что 18-летний школьник стал миллионером благодаря биткоину. Эрик Финман начал инвестировать в криптовалюту, когда ему было 12.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одессе депутат задекларировал почти 3500 биткоинов

По материалам cointelegraph.com