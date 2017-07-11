Обвал криптовалют: на рынке хаос

Bitcoin и Ethereum потеряли в цене около 4,5%

В понедельник рынок криптовалют продолжил падение, а общая стоимость цифровых валют скатилась ниже 90 млрд долларов. Bitcoin и Ethereum потеряли в цене около 4,5%. Альткоины пострадали еще больше: курс 10 из 15 криптовалют за неделю опустился на 10%.

В течение последних нескольких недель рынок криптовалют отчаянно пытался остаться выше отметки в 100 млрд долларов. Однако сейчас и эта цифра выглядит заоблачной — на данный момент рыночная капитализация криптовалют составляет 87,9 млрд долларов, что является самым низким показателем за последний месяц. Впервые показатель опустился ниже 90 млрд долларов в июле.

Несмотря на незначительное падение, курс биткоина оставался относительно стабильным. В понедельник цена криптовалюты начала падать и достигла показателя 2,437 долларов, опустившись на 4,6%. Рыночная капитализация биткоина сейчас составляет около 40 млрд долларов. На момент публикации материала курс криптовалюты составлял 2,387.35 доллара.

Курс Ethereum в понедельник опустился на 8% и достиг 224 долларов. За всю прошедшую неделю курс криптовалюты упал на рекордные 22%. На момент публикации материала курс составлял около 200 долларов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что криптовалюты потребляют больше электричества, чем некоторые страны. Энергоэффективность — не самая сильная сторона криптовалют.

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По материалам cryptocoinsnews.com