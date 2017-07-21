Курсы криптовалют выросли к концу недели

За неделю цена биткоина выросла на 40%

Самым большим прорывом этой недели стал рост курса биткоина на 15% после публикации оптимистического прогноза для рынка криптовалют крупнейшей инвестиционной компанией США Goldman Sachs Group Inc.

В Goldman уверены, что биткоин еще достигнет заветной отметки в $3 тыс и потом поднимется еще до $3700. Также среди причин роста курса криптовалюты в течение всей недели называют сообщения о том, что все больше майнеров принимают обновление программного кода сети BIP 91, что устраняет риск раздвоения сети и делает более реалистичной перспективу принятия SegWit.

Так, с прошедших выходных курс биткоина вырос более, чем на 40% — с $1850 до $2600. На момент публикации материала курс достиг $2693 за 1BTC.

После существенных скачков на фоне масштабной хакерской атаки, стабилизировался и курс криптовалюты Ethereum. Цена выросла более, чем на 50% после падения до $140, которое было зафиксировано 17 июля. На момент публикации материала курс составлял около $225.

Подорожание Ripple на порядок скромнее — 3,1%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что криптовалюты потребляют больше электричества, чем некоторые страны. Майнинг криптовалюты Ethereum потребляет больше электричества, чем весь остров Кипр, а также Комбоджа и Бруней.

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По материалам moneymorning.com