Бомба замедленного действия: эксперты о криптовалютном рынке

Первичное размещение монет (ICO) привлекло столько внимания, что даже представители крипторынка советуют сбавить обороты

Чарльз Хоскинсон, сооснователь сети Ethereum, на которой построены многие цифровые монеты, выразил беспокойство в интервью для Bloomberg.

Кроме того, Хоскинсон называет одним из наибольших рисков для цифрового сектора регулирование. Стартапы, собирающие деньги через ICO, обычно не соблюдают требования, необходимые для традиционных продаж ценных бумаг. Хоскинсон считает, что в будущем это может привести к судебным искам. Покупатели цифровых монет могут подать в суд на эмитента, заявив, что они не были осведомлены о рисках покупки этих активов.

Брэд Гарлингхаус, главный исполнительный директор Ripple, придерживается аналогичной точки зрения. По его словам, те, кто регистрирует компании в офшорах и продает свои коины инвесторам за пределами США, наивно полагают, что в других странах нет законов о защите инвесторов.

Помимо растущей озабоченности по поводу мыльного пузыря ICO и проблем регулирования, криптовалютная экосистема очень подвержена влиянию массы факторов. Так, кража $7 млн при взломе CoinDash во время ICO и даже ложные слухи о том, что Виталик Бутерин умер, приводили к падению цены Ethereum. Опасения, что Bitcoin распадется на две части, также сотрясают весь криптомир.

Как и Брэд Гарлингхаус, Чарльз Хоскинсон считает, что когда пузырь ICO лопнет, криптовалюты останутся средством зарабатывания денег, но уже в регулируемой и более ограниченной среде.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что стартапы заработали рекордную сумму на ICO. Согласно отчету компании Autonomous, Fintech-стартапы подняли рекордную сумму в 1,27 млрд долларов за счет продажи криптовалют посредством первичного размещения монет.

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По материалам bloomberg.com