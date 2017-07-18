Криптовалютный клондайк: стартапы заработали рекордную сумму на ICO

С начала 2017 года ICO позволило криптовалютным стартапам заработать рекордные 1,27 млрд долларов

Согласно отчету компании Autonomous, Fintech-стартапы подняли рекордную сумму в 1,27 млрд долларов за счет продажи криптовалют посредством первичного размещения монет (ICO) — аналога первичного публичного предложения (IPO) в цифровом мире.

Средства, привлеченные во время ICO, намного превысили венчурные инвестиции в молодые компании. Прибыльность ICO выросла с 26 млн долларов в 2014 году до огромной суммы в 1,27 млрд долларов в первой половине 2017 года.

По словам экспертов Autonomous, распродажа токенов на ICO в реальном мире сопоставима с виртуальными валютами в видеоиграх, где игровое золото имеет ценность только для внутреннего использования.

ICO — это краудфандинг для блокчейн-стартапов. Вместо того, чтобы ждать инвестиций от венчурных компаний или банков, сталкиваясь со всеми регулятивными нормами, стартапы продают криптокоины или токены. ICO напоминает IPO, так как позволяет инвестору использовать программное обеспечение или услугу, которую планирует запустить стартап. Но вместо того, чтобы связываться с инвесторами, которые будут иметь долю в компании, ICO привлекает сторонников проекта.

Кроме того, в отличие от IPO, ICO не регулируется законодательством ни одной страны. Как говорится в отчете Autonomous, зачастую этим пользуются мошенники, спекулируя на пользовательском энтузиазме в экосистеме цифровых валют.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что израильский стартап взломали во время ICO. Хакеры разместили на главной странице сайта кампании фейковый адрес для отправки Ethereum.

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По материалам cnbc.com