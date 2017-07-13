Власти еще одной страны собираются легализовать криптовалюты

В правительстве заверили, что не намерены медлить с установлением «юридической квалификации» виртуальных валют

В правительстве Швейцарии заявили, что «активно» работают над легализацией цифровых валют.

Законодательный орган, Федеральный совет Швейцарии, занимается подготовкой правил регулирования криптовалютного оборота и развития финансовых технологий в стране.

Среди инициатив, над которыми работают регуляторы, режим «песочницы», который поможет создать более выгодные условия для работы финтех-стартапов.

Компаниям, чей оборот не превышает 1 млн швейцарских франков (около 1 млн долларов), получать лицензию не обязательно.

Пока остается неясным, как именно швейцарские власти намерены регулировать цифровые валюты, однако в правительстве заверили, что не намерены медлить с установлением «юридической квалификации».

Швейцария продолжает активно развивать ряд проектов, в основе которых лежит технология блокчейн, как в частном, так и в государственном секторе. Например, в швейцарском городе Цуге, известном за высокоразвитую экосистему криптовалютных стартапов, запускают цифровой сервис идентичности на основе Ethereum.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что в Польше предостерегают против использования криптовалют. Инвестировать в цифровые валюты может быть рискованно по двум причинам — волатильность курса и высокая вероятность мошенничества, считают польские регуляторы.

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По материалам coindesk.com