Цифровой паспорт на блокчейне: в Швейцарии создадут новый сервис

В городе Цуге запустят цифровой сервис идентичности на базе Ethereum

В швейцарском городе Цуге, известном за высокоразвитую экосистему криптовалютных стартапов, запускают цифровой сервис идентичности на основе Ethereum.

Власти города сообщили, что, начиная с сентября, будут предлагать цифровой сервис идентичности через новое приложение, которое объединяет идентичность и крипто-адрес пользователя. Местные жители получат возможность зарегистрироваться и пройти проверку городскими властями.

С точки зрения технологической поддержки, приложение будет работать на базе платформы идентичности uPort, которая была создана ConsenSys, стартапом ti&m и Университетом экономики города Люцерн.

Следующей весной в городе пройдут выборы с помощью электронной системы голосования, добавил Мюллер.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что цена криптовалют Лайткоин и Dash бьет рекорды. Стоимость цифровых валют за несколько дней увеличилась на десятки процентов.

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По материалам coindesk.com