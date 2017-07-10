Цифровой паспорт на блокчейне: в Швейцарии создадут новый сервис

В городе Цуге запустят цифровой сервис идентичности на базе Ethereum
В швейцарском городе Цуге, известном за высокоразвитую экосистему криптовалютных стартапов, запускают цифровой сервис идентичности на основе Ethereum.
Власти города сообщили, что, начиная с сентября, будут предлагать цифровой сервис идентичности через новое приложение, которое объединяет идентичность и крипто-адрес пользователя. Местные жители получат возможность зарегистрироваться и пройти проверку городскими властями.
С точки зрения технологической поддержки, приложение будет работать на базе платформы идентичности uPort, которая была создана ConsenSys, стартапом ti&m и Университетом экономики города Люцерн.
Следующей весной в городе пройдут выборы с помощью электронной системы голосования, добавил Мюллер.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что цена криптовалют Лайткоин и Dash бьет рекорды. Стоимость цифровых валют за несколько дней увеличилась на десятки процентов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как стать миллионером: бывший программист обогатился благодаря криптовалютам
По материалам coindesk.com