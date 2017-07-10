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Цифровой паспорт на блокчейне: в Швейцарии создадут новый сервис

10.07.2017 11:46

В городе Цуге запустят цифровой сервис идентичности на базе Ethereum

Цифровой паспорт на блокчейне Ethereum

Цифровой паспорт на блокчейне: в Швейцарии создадут новый сервис

В швейцарском городе Цуге, известном за высокоразвитую экосистему криптовалютных стартапов, запускают цифровой сервис идентичности на основе Ethereum.

Власти города сообщили, что, начиная с сентября, будут предлагать цифровой сервис идентичности через новое приложение, которое объединяет идентичность и крипто-адрес пользователя. Местные жители получат возможность зарегистрироваться и пройти проверку городскими властями.

С точки зрения технологической поддержки, приложение будет работать на базе платформы идентичности uPort, которая была создана ConsenSys, стартапом ti&m и Университетом экономики города Люцерн.

Следующей весной в городе пройдут выборы с помощью электронной системы голосования, добавил Мюллер.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что цена криптовалют Лайткоин и Dash бьет рекорды. Стоимость цифровых валют за несколько дней увеличилась на десятки процентов.

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По материалам coindesk.com

Рубрики: BlockchainЕвропаНовости

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