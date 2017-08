В Австралии школьников обучают криптовалютам и основам технологии блокчейн

В австралийской начальной школе Wooranna Park детей с первого класса учат основам технологии блокчейн, создания криптовалют и проведения ICO

У школы даже есть собственная цифровая валюта — Woorannacoin. Изначально она представляла собой цифровые токены для внутришкольных голосований, но потом Woorannacoin стал пособием для изучения способов создания своей криптовалюты.

Программа школьного курса “School on the Blockchain” рассчитана на 5 лет и реализуется при активной поддержке The Blockchain Centre Melbourne. Руководит программой обучения ее инициатор — бывший сетевой инженер Кейран Нолан. Теперь он преподает в инновационном учебном заведении, где дети совсем не используют бумажных носителей, а во дворе школы строят наглядное пособие по блокчейну в виде цепочки контейнеров. Более того, по словам Нолана, под его руководством группа четвероклассников уже готовится к проведению ICO.

Благодаря преподаванию в игровой форме сложные технологии становятся понятными даже самым младшим школьникам. В частности, одна из форм обучения предусматривает участие в многопользовательской игре Minecraft. При этом игровой сервер подключен к децентрализованному блокчейн-хранилищу данных Storj.io.

Помимо общеобразовательных дисциплин, ученики Wooranna Park Primary School обучаются созданию QR-кодов и основам Java-программирования.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что обучение в детсадах Нью-Йорка можно оплатить криптовалютой. В частных дошкольных учреждениях Монтессори в Нью-Йорке принимают оплату в Bitcoin, Ethereum и Litecoin.

