Обучение в детсадах Нью-Йорка можно оплатить криптовалютой

В частных дошкольных учреждениях Монтессори в Нью-Йорке принимают оплату в Bitcoin, Ethereum и Litecoin

Возможность принимать платежи в цифровых валютах обеспечивает сервис Coinbase, который автоматически конвертирует их в доллары.

Плата за обучение в подготовительных школах Монтессори достигает 30 950 долл в год — согласно текущему курсу, это примерно 12,3 BTC.

По словам Марко Чиокко, соучредителя и директора школ Монтессори, идея принимать оплату за обучение в криптовалютах возникла более года назад, после соответствующей просьбы родителей. Когда подобные предложения участились, дирекция школ задумалась о том, как можно реализовать эту возможность.

Сам директор признался, что уже несколько лет лично следит за криптовалютным пространством и считает, что тенденция к популяризации цифровых валют будет продолжаться.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Польский сервис доставки еды начал принимать биткоин. Сервис объявил о приеме оплаты в Bitcoin через Bitpay начиная с этого месяца.

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