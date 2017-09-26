Для знакомства с Bitcoin-кошельками редакция PaySpace Magazine выбрала проверенный временем Blockchain Wallet.

Этот бумажник надежно защищен и в то же время позволяет переводить средства через мобильное приложение и браузер.

На создание такого кошелька уйдет не менее 10 минут. В основном из-за систем защиты. Мы подробно описали весь процесс.

Как создать кошелек биткоин в браузере?

ШАГ №1

Зайдете на сайт https://blockchain.info и выберите вкладку «Кошелек» в верхнем правом углу. После перехода на новую страницу выбирайте зеленую кнопку «Create new Blockchain wallet»

ШАГ №2

Вы попали на страницу регистрации. В отличие от других электронных кошельков, она достаточно простая. Не нужно вводить персональные данные. Ведь все расчеты с Bitcoin анонимны. Достаточно действующего e-mail и надежного пароля.

ШАГ №3

Поздравляем! Вы присоединились к 7 млн. пользователей мобильных кошельков Blockchain. На этом процедура регистрации заканчивается. Теперь нужно побеспокоиться о безопасности вашего бумажника.

Как защитить кошелек биткоин?

Зайдите в раздел «Центр Безопасности». Заполняйте его до тех пор, пока он не будет выглядеть так, как на картинке ниже. Система насчитывает 3 уровня защиты.

Уровень 1: Предотвращение потери доступа к средствам

Зайдите на свою электронную почту, которая была указана при регистрации. Вам уже должно было прийти письмо от Blockchain.info.

Письмо содержит две ссылки: для входа и для подтверждения. Кликните по обеим. И введите пароль, который вы придумали в начале регистрации. Скопируйте и сохраните номер своего кошелька.



Пароль к Bitcoin-кошельку легко потерять, но невозможно восстановить. Следующий шаг — гарантия того, что вы сможете восстановить аккаунт, даже если забудете пароль. В разделе «Центр безопасности» выбирайте пункт «Фраза» и следуйте инструкциям. Вам предложат распечатать бланк с 12 пустыми окошками. После этого на экране появятся 12 случайных слов. Впишите их в соответствующие ячейки и сохраните лист. С его помощью можно восстановить доступ к кошельку.

Следующий пункт — «Подсказка». Введите слово, или вопрос, который поможет вам вспомнить пароль.

Уровень 2: Предотвращение несанкционированного доступа к кошельку

Привяжите к своему аккаунту мобильный телефон для двухфакторной аутентификации при входе в кошелек. Для этого укажите номер и код, который придет в SMS.

Уровень 3: Расширенные параметры безопасности для защиты кошелька

Активируйте защиту кошелька от IP-адресов, которые являются частью анонимной сети Tor.

Как получать и отправлять средства в биткоин?

Теперь ваш кошелек надежно защищен. Можно приступать к совершению транзакций.

Для отправления средств зайдите в раздел «Отправить», введите номер Bitcoin-кошелька, на который должны быть перечислены деньги, укажите сумму и назначение перевода.

Для получения средств выберите вкладку «Получить». В открывшемся окне вы увидите номер своего кошелька. Сообщите его тому, кто собирается переслать вам деньги. Альтернативный способ передачи денег — QR-код. Отправителю достаточно отсканировать его, чтобы узнать номер вашего бумажника.

Кошельком можно пользоваться не только с персонального компьютера, но и с мобильного телефона. Установив на смартфон приложение Bitcoin Wallet, пользоваться кошельком можно с обоих устройств — синхронизация происходит посредством сканирования QR-кода.

Надеемся, что наши рекомендации помогли вам открыть свой кошелек Bitcoin!

Видео: смотрите обзор мобильного приложения Blockchain Wallet.

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