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Как создать кошелек биткоин — подробная инструкция

26.09.2017 16:00

Для знакомства с Bitcoin-кошельками редакция PaySpace Magazine выбрала проверенный временем Blockchain Wallet.

bitcoinЭтот бумажник надежно защищен и в то же время позволяет переводить средства через мобильное приложение и браузер.

На создание такого кошелька уйдет не менее 10 минут. В основном из-за систем защиты. Мы подробно описали весь процесс.

Как создать кошелек биткоин в браузере?

ШАГ №1

Зайдете на сайт https://blockchain.info и выберите вкладку «Кошелек» в верхнем правом углу. После перехода на новую страницу выбирайте зеленую кнопку «Create new Blockchain wallet»

 

Как создать кошелек биткоин

ШАГ №2

Вы попали на страницу регистрации. В отличие от других электронных кошельков, она достаточно простая. Не нужно вводить персональные данные. Ведь все расчеты с Bitcoin анонимны. Достаточно действующего e-mail и надежного пароля.

Как создать кошелек биткоин

ШАГ №3

Поздравляем! Вы присоединились к 7 млн. пользователей мобильных кошельков Blockchain. На этом процедура регистрации заканчивается.  Теперь нужно побеспокоиться о безопасности вашего бумажника.

Как создать кошелек биткоин

Как защитить кошелек биткоин?

Зайдите в раздел «Центр Безопасности». Заполняйте его до тех пор, пока он не будет выглядеть так, как на картинке ниже. Система насчитывает 3 уровня защиты.

Уровень 1: Предотвращение потери доступа к средствам

Зайдите на свою электронную почту, которая была указана при регистрации. Вам уже должно было прийти письмо от Blockchain.info.

Как завести кошелек биткоин

Как завести кошелек биткоин

Письмо содержит две ссылки: для входа и для подтверждения. Кликните по обеим. И введите пароль, который вы придумали в начале регистрации. Скопируйте и сохраните номер своего кошелька.
Как завести кошелек биткоин

Пароль к Bitcoin-кошельку легко потерять, но невозможно восстановить. Следующий шаг — гарантия того, что вы сможете восстановить аккаунт, даже если забудете пароль. В разделе «Центр безопасности» выбирайте пункт «Фраза» и следуйте инструкциям. Вам предложат распечатать бланк с 12 пустыми окошками. После этого на экране появятся 12 случайных слов. Впишите их в соответствующие ячейки и сохраните лист. С его помощью можно восстановить доступ к кошельку.  91

Следующий пункт — «Подсказка». Введите слово, или вопрос, который поможет вам вспомнить пароль.

Уровень 2: Предотвращение несанкционированного доступа к кошельку

Привяжите к своему аккаунту мобильный телефон для двухфакторной аутентификации при входе в кошелек. Для этого укажите номер и код, который придет в SMS.

Уровень 3: Расширенные параметры безопасности для защиты кошелька

Активируйте защиту кошелька от IP-адресов, которые являются частью анонимной сети Tor.

Как получать и отправлять средства в биткоин?

Теперь ваш кошелек надежно защищен. Можно приступать к совершению транзакций.

Для отправления средств зайдите в раздел «Отправить», введите номер Bitcoin-кошелька, на который должны быть перечислены деньги, укажите сумму и назначение перевода.

Как завести кошелек биткоин

Для получения средств выберите вкладку «Получить». В открывшемся окне вы увидите номер своего кошелька. Сообщите его тому, кто собирается переслать вам деньги. Альтернативный способ передачи денег — QR-код. Отправителю достаточно отсканировать его, чтобы узнать номер вашего бумажника.

Как открыть кошелек биткоин

Кошельком можно пользоваться не только с персонального компьютера, но и с мобильного телефона. Установив на смартфон приложение Bitcoin Wallet, пользоваться кошельком можно с обоих устройств — синхронизация происходит посредством сканирования QR-кода.

Надеемся, что наши рекомендации помогли вам открыть свой кошелек Bitcoin!

Видео: смотрите обзор мобильного приложения Blockchain Wallet.

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Рубрики: BitcoinЛайфхакиОбзорыСтатьи
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