Цена криптовалюты DASH установила новый рекорд

Теперь DASH на пятом месте среди всех криптовалют по капитализации

Вчера, 12 ноября, цена популярной криптовалюты DASH выросла более чем на 30%, в считанные часы поднявшись до отметок выше $450. После этого криптовалюта несколько скорректировалась, но на момент публикации вернулась к показателю в $450.

Стремительный рост DASH позволил этой криптовалюте подняться на пятую строчку рейтинга Coinmarketcap, обойдя по капитализации Litecoin.

Цена криптовалюты обновила исторический максимум в паре с американским долларом. Предыдущий ценовой максимум наблюдался 26 августа, когда курс DASH поднялся немного выше психологической отметки в $400.

Многие представители криптосообщества связывают стремительный рост DASH с добавлением криптовалюты на ориентированную на международный рынок китайскую биржу OKEx.

В настоящее время на этой площадке пока лишь открыт прием депозитов в криптовалюте DASH. Как сообщается в твите, торги стартуют через несколько дней.

Другая часть криптосообщества связывает стремительный рост DASH с обновлением программного обеспечения и увеличением блока до 2 Mб.

Так, в эти дни была выпущена новая версия клиента DASH Core v. 0.12.2.1. По словам разработчиков, новая версия ПО — еще один шаг на пути к так называемой Dash Evolution.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине официально продали ПО за криптовалюту Dash. Сделками в Bitcoin уже никого не удивишь.

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По материалам forklog.com