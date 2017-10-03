Криптовалютой Dash теперь можно расплачиваться также легко, как банковскими картами

Dash будет интегрирована в платформу онлайн-банкинга Wirex

Пользователи Dash будут иметь возможность снимать наличные деньги в любом банкомате, используя карту Wirex, в 210 странах по всему миру.

Сервис Wirex — известный своим набором решений для персональных банковских услуг, таких как дебетовая карта для пользователей Bitcoin — вскоре интегрирует Dash, что позволит клиентам использовать криптовалюту, чтобы совершать платежи в более чем 40 млн точках продажи, принимающих VISA, по всему миру.

Благодаря интеграции пользователи Dash получат возможность снимать наличные деньги в любом банкомате, используя карту Wirex, в 210 странах по всему миру.

Кроме того, партнерство предоставляет пользователям возможность:

— конвертировать BTC в Dash и обратно с минимальной комиссией,

— покупать криптовалюту Dash за фиатную валюту,

— выводить Dash через классические банкоматы,

— расплачиваться пластиковой картой или мобильным приложением в точках продажи.

В течение нескольких месяцев Wirex активирует полноценный кошелек Dash, чтобы клиенты могли хранить, обменивать и отправлять свои средства онлайн.

Ранее в этом году Wirex получил инвестицию от японского конгломерата SBI в размере $3 млн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Олег Тиньков запустит собственную криптовалюту. Основатель «Тинькофф банка» заявил о том, что его проект по созданию собственной криптовалюты TinCoin находится в финальной стадии разработки.

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По материалам crowdfundinsider.com