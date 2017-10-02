Олег Тиньков запустит собственную криптовалюту

Проект по созданию TinCoin находится в финальной стадии разработки

Олег Тиньков, основатель «Тинькофф банка» заявил о том, что его проект по созданию собственной криптовалюты TinCoin находится в финальной стадии.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Однако, больше никаких деталей о новом проекте Тиньков не сообщил.

Недавно Тиньков спрогнозировал, что банковские отделения исчезнут уже через 10 лет. Еще во время запуска десять лет назад целью Тинькофф Банка было общение с клиентами напрямую в обход банковских отделений. В современном мире такая возможность существует благодаря смартфонам, отметил Тиньков.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Тинькофф Банк внедрил систему распознавания лиц. Банк намерен использовать технологию для анализа клиентской базы с целью выявления признаков мошенничества, верификации по фотографии клиентов, которые подали заявку на получение кредита, сокращения времени на обработку заявок, а также снижения кредитных рисков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Криптовалюты не являются угрозой для центробанков — МВФ