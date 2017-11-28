Свершилось: цена биткоина пересекла отметку в $10000

Стремительный рост цены биткоина повлек за собой увеличение общей капитализации крипторынка
Сегодня, 28 ноября, средневзвешенная стоимость первой криптовалюты впервые в истории превысила отметку в $10000.
По данным Coinmarketcap, цена биткоина дошла до уровня в $10113, затем немного скорректировалась и на момент публикации вернулась к $10000.
Таким образом, с начала ноября Bitcoin подорожал более чем вдвое.
При этом капитализация биткоина достигла отметки в $166 млрд (54% всего крипторынка).
Капитализация мирового крипторынка еще вчера пересекла рекордную отметку в $300 млрд. А еще 3 ноября капитализация криптовалют впервые преодолела отметку в $200 млрд. То есть, менее чем за месяц она выросла в 1,5 раза.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что криптовалюты из ТОП-10 рекордно подорожали. За прошлую неделю большинство криптовалют из ТОП-10 прибавили в цене.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Спокойно только на кладбище»: биржа BTC TRADE UA о приостановлении торгов