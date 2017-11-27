«Спокойно только на кладбище»: биржа BTC TRADE UA о приостановлении торгов

На данный момент биржа обрабатывает 600 запросов в секунду

Напомним, 21 ноября на странице биржи BTC TRADE UA в Facebook появилось сообщение о том, что площадка вынуждена уйти на внеплановые работы по обновлению системы в связи с увеличением нагрузок. Было заявлено, что биржа вернется в онлайн через несколько часов, но возобновить торги не удавалось еще несколько дней.

Редакция PaySpace Magazine обратилась за комментарием по поводу нестабильной работы биржи к представителям BTC TRADE UA.

Как сообщили в BTC TRADE UA, запросы пользователей теперь обрабатывает 16ГБ сервер. Было также внедрено новое ядро обработки сделок, которое работает на порядок быстрее старого.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Bitcoin близится к рекордной отметке в $10 тыс. Первая криптовалюта стремительно растет в цене.

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