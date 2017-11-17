Успехи «Карбованца»: украинская криптовалюта подорожала почти в 70 раз

Стоимость валюты превысила $1, хотя еще в марте за один Karbowanec давали 0,4 грн

Украинская криптовалюта Karbowanec (KRB) отметилась заметным достижением – ее стоимость превысила $1. На момент публикации, по данным Coinmarketcap, она скорректировалась до уровня в $0.8.

Конечно, на фоне биткоина и прочих более известных криптовалют стоимость украинского «Карбованца» не впечатляет и у некоторых, возможно, вызывает насмешливую улыбку. Тем не менее, еще в марте этого года за один Karbowanec давали 0,4 грн. То есть, с начала года стоимость Karbowanec выросла примерно в 67 раз, что можно считать весьма неплохим результатом.

Если нынешние темпы роста сохранятся, то уже через год-два «первая украинская криптовалюта» может взять рубеж в $100.

Сейчас в обращении находится более 4,7 млн карбованцев, их суммарная стоимость составляет почти $5 млн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что создана дебетовая карта для обналичивания криптовалют. Британский стартап разработал дебетовую карту для обналичивания Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют.

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По материалам ubr.ua