$8000: цена биткоина достигла новых высот

Ночью цена «цифрового золота» на Bitfinex стремительно возросла, установив новый рекорд

В ночь с четверга на пятницу, 16-17 ноября, цена первой криптовалюты обновила исторический максимум, преодолев отметку в $8000.

Как видно на графике биржи Bitfinex, движение цены вверх заметно ускорилось в последние несколько часов. Стоит также отметить, что на многих других популярных криптобиржах биткоин лишь вплотную подобрался к этой психологической отметке. На момент публикации по данным Coinmarketcap средневзвешенная цена криптовалюты составила $7636.

Таким образом, всего за четыре дня биткоин восстановился после недавнего довольно сильного падения.

Капитализация биткоина превысила $130 млрд; индекс доминирования — 57,5%. Последний свидетельствует о том, что первая криптовалюта по-прежнему популярнее всех альткоинов вместе взятых. С начала текущего года цена биткоина выросла примерно в восемь раз.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что создана дебетовая карта для обналичивания криптовалют. Британский стартап разработал дебетовую карту для обналичивания Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство еще одной страны призывают к регуляции биткоин

По материалам forklog.com