Правительство еще одной страны призывают к регуляции биткоина

До сих пор страна занимала выжидательную позицию в том, что касается криптовалют

Верховный суд Индии призывает правительство страны к регуляции криптовалюты биткоин.

Так, суд выражает обеспокоенность в связи с тем, что биткоин можно использовать для беспрепятственного проведения трансграничных транзакций, что делает криптовалюту привлекательным инструментом для злоумышленников и тех, кто не против избежать уплаты налогов.

Отсутствие какого-либо конкретного механизма контроля в ожидании нормативной базы по указанному вопросу привело к полному отсутствию регуляции криптовалюты биткоин, считают в суде.

На сегодняшний день к биткион-биржам Индии ежедневно присоединяется около 2,5 тыс пользователей в день, а средствами в биткоинах владеют более 500 тыс жителей страны.

До сих пор Индия занимала выжидательную позицию в том, что касается криптовалют, не запрещая, но и не предпринимая никаких шагов к их регуляции.

В апреле правительство Индии создало специальный комитет, целью которого стало изучение криптовалют.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что создана дебетовая карта для обналичивания криптовалют. Британский стартап разработал дебетовую карту для обналичивания Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют.

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По материалам coindesk.com