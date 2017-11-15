В Украине появилась собственная криптовалюта

За один Карбованец дают 16 гривен

За одну единицу Карбованца — криптовалюты, разработанной энтузиастами из Украины — дают 16 гривен или $0,57.

Стоит отметить, что Карбованец не является национальной криптовалютой, т. е. государство не имеет никакого отношения к ее разработке. Карбованец разработала группа украинских энтузиастов еще полтора года назад. Криптовалюта работает на основе технологии Cryptonote с использованием криптографического метода Ring signature, что обеспечивает высокий уровень конфиденциальности. Как и в случае с биткоином, транзакции в сети Карбованца отследить невозможно.

Всю необходимую информацию о работе с Карбованцем, а также инструкцию для майнинга можно найти на официальном сайте проекта karbowanec.com.

Максимальное количество Карбованцев в сети — 10 млн единиц. 47% из них уже находятся в обороте. Майнить украинскую криптовалюту можно прямо из фирменного кошелька с помощью процессора, либо на видеокартах.

Сейчас карбованцы торгуются на трех биржах: Cryptopia cryptopia.co.nz, Livecoin livecoin.net и BTC Trade UA btc-trade.com.ua.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что названы объемы денежных переводов в пределах Украины. Согласно данным Нацбанка, за пределы страны было переведено $207 млн, что на $61 млн меньше прошлогоднего показателя. В Украину поступило $1,7 млрд, что на $128 млн ниже, чем в прошлом году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назван банк-лидер по приросту депозитов в Украине

По материалам ubr.ua