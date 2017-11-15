Назван банк-лидер по приросту депозитов в Украине

Его портфель срочных депозитов физических лиц увеличился за 9 месяцев текущего года на 9,6 млрд грн

Согласно данным «Обзора банковского сектора» НБУ, Ощадбанк сохраняет лидерство на рынке депозитов физических лиц. В обзоре Нацбанк уточняет, что доля госбанков в депозитах физических лиц в третьем квартале выросла на 0,4 п.п.

В пресс-службе банка утверждают, что прирост вкладов в третьем квартале обеспечил именно Ощадбанк, тогда как другие госбанки сократили долю по депозитам. Об этом свидетельствует динамика показателей деятельности банка: в течение третьего квартала текущего года портфель срочных депозитов физлиц увеличился на 4 млрд грн. За 9 месяцев текущего года — на 9,6 млрд грн (с учетом курсовых колебаний).

Это лучший результат среди банков Украины, в частности государственных.

Одним из факторов, который влияет на рост депозитной базы, в Ощадбанке считают государственный статус и гарантию надежности сохранения средств.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в НБУ назвали причины повышения спроса на валюту среди украинцев. Замглавы НБУ также отметил, что ситуация на валютном рынке спокойная и сбалансированная.

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