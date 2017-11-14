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В НБУ назвали причины повышения спроса на валюту среди украинцев

14.11.2017 10:56

В нацбанке объяснили, чем вызван повышенный спрос на валюту среди украинцев

В НБУ назвали причины повышения спроса на валюту среди украинцев. Фото: forbes.com

Превышение покупки валюты населением над продажей в октябре (впервые с января 2015 года) связано с валютной либерализацией и сезонным фактором. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Олег Чурий.

Замглавы НБУ отметил, что ситуация на валютном рынке спокойная и сбалансированная.

Напомним, украинцы в прошлом месяце впервые с января 2015 года купили валюты больше, чем продали. И хотя в октябре чистая покупка валюты была незначительной – всего $2,4 млн, это негативный сигнал для банков, которые выкупили у населения свыше $6 млрд почти за три года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в НБУ назначили нового топ-менеджера. В нацбанке назначили нового директора департамента платежных систем и инновационного развития.

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По материалам finclub.net

Рубрики: БанкиДеньгиНБУНовостиУкраина
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