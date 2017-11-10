Кредитование в Украине растет пятый месяц подряд – НБУ

За месяц остатки по кредитам в гривне увеличились на 0,9%

Украинские банки продолжают наращивать кредитование в национальной валюте пятый месяц подряд.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, основываясь на данных за октябрь.

Регулятор отмечает, что за месяц остатки по кредитам в гривне увеличились на 0,9% по сравнению с сентябрем – до 548,2 млрд гривен.

Согласно сообщению, портфель кредитов бизнесу и домохозяйствам вырос на 0,4% и 3% соответственно. Выросли и остатки по кредитам, предоставленным в иностранной валюте – до 16,4 млрд долларов в эквиваленте.

Этому способствовал прирост остатков по кредитам, предоставленным бизнесу – на 1,8%. В то же время, остатки по кредитам, выданным населению, продолжали сокращаться – на 1,2%.

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Ранее сообщалось о том, что НБУ разрешил китайцам купить украинский госбанк. Два гражданина Китая приобретут 99,9% акций украинского госбанка.

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