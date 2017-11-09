Еще один украинский банк запустил платежи в Telegram

Услуга внедрена совместно с партнером iPay на базе кошелька Masterpass

ОТП Банк реализовал возможность осуществления платежей на базе Telegram-бота.

Так @otpbank_bot предоставит пользователям мессенджера Telegram круглосуточный доступ с мобильного устройства к актуальной информации о действующих наличных и карточных курсах валют банка, текущих курсах валют НБУ, адресах отделений банка, банкоматах и партнерской сети терминалов, новостям и акциям, а также позволит осуществлять платежи с карточного счета.

Услуга внедрена совместно с партнером iPay на базе кошелька Masterpass, и в текущий момент предусматривает несколько функций:

• кошелёк Masterpass;

• пополнение своего мобильного телефона, который привязан к аккаунту в мессенджере Telegram;

• погашение задолженности по потребительскому кредиту.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ разрешил китайцам купить украинский госбанк. Два гражданина Китая приобретут 99,9% акций украинского госбанка.

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