Еще один украинский банк запустил платежи в Telegram

Услуга внедрена совместно с партнером iPay на базе кошелька Masterpass
ОТП Банк реализовал возможность осуществления платежей на базе Telegram-бота.
Так @otpbank_bot предоставит пользователям мессенджера Telegram круглосуточный доступ с мобильного устройства к актуальной информации о действующих наличных и карточных курсах валют банка, текущих курсах валют НБУ, адресах отделений банка, банкоматах и партнерской сети терминалов, новостям и акциям, а также позволит осуществлять платежи с карточного счета.
Услуга внедрена совместно с партнером iPay на базе кошелька Masterpass, и в текущий момент предусматривает несколько функций:
• кошелёк Masterpass;
• пополнение своего мобильного телефона, который привязан к аккаунту в мессенджере Telegram;
• погашение задолженности по потребительскому кредиту.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что НБУ разрешил китайцам купить украинский госбанк. Два гражданина Китая приобретут 99,9% акций украинского госбанка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацбанк предлагает обновить порядок регистрации и лицензирования банков