Нацбанк предлагает обновить порядок регистрации и лицензирования банков

Нацбанк Украины предлагает привести в соответствие с законодательством нормы положения о порядке регистрации и лицензирования банков, открытия обособленных подразделений

Национальный банк Украины предлагает привести в соответствие с законодательством нормы Положения о порядке регистрации и лицензирования банков, открытия обособленных подразделений. С этой целью НБУ разработал проект постановления Правления Национального банка Украины «Об утверждении Изменений к Положению о порядке регистрации и лицензирования банков, открытия обособленных подразделений».

Об этом сообщают в пресс-службе регулятора.

В НБУ отмечают, что внесение изменений обусловлено приведением норм Положения №306 в соответствие с новыми требованиями законодательства. В частности, речь идет о:

— Изменения в Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения уровня корпоративного управления в акционерных обществах». Эти изменения определяют, что приобретение или увеличение существенного участия в банке без согласования НБУ не допускается, кроме определенных нормативно-правовыми актами регулятора случаев. В проекте определяются случаи, в которых допускается согласование фактически приобретенного или увеличенного существенного участия в банке после ее фактического приобретения или увеличения.

— Изменения в Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями». Эти изменения определяют, что оттиск печати не может быть обязательным реквизитом любого документа, который субъект хозяйствования подает в орган государственной власти или органа местного самоуправления.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что к 2022 объем безналичных платежей в Украине вырастет вдвое. К 2022 году украинцы будут тратить 1,7 трлн грн в год, не используя наличные деньги.

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