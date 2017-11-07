К 2022 объем безналичных платежей в Украине вырастет вдвое

Скорость роста безналичных оплат значительно превысит развитие наличных платежей

К 2022 году украинцы будут тратить 1,7 трлн грн в год не используя наличные деньги. Такими прогнозами поделился Руслан Кравец (Управление стратегии и реформирования банковской системы НБУ) во время конференции XVII Payments & X Security EMA Conference.

Так, если в 2017 безналично тратится 765 млрд грн, то уже в 2022 объем безналичных оплат достигнет 1,7 трлн грн.

Эта сумма составит 57% от общего количества расчетов, в том числе и наличных. Тогда как сейчас показатель равен 41%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Повышение финансовой грамотности — один из необходимых факторов развития безналичной экономики. Национальный банк совместно с платежной системой Visa в начале ноября провел серию образовательных мероприятий в одном из городов Украины.

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