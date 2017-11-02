Эксперты обсудили будущее стартапов и банков на FinTech Ukraine 2017 — репортаж

О чем говорили эксперты на крупнейшей финтех-конференции — читайте в материале

1 ноября в Киеве прошла конференция FinTech Ukraine 2017. Собрав экспертов банквского рынка, стартапы и представителей регулирующих органов для обсуждения состояния и перспектив отечественного рынка финансовых технологий. Редакция PaySpace Magazine собрала ключевые темы, которые были подняты на конференции.

Какие изменения произошли в финтех-экосистеме за последний год ?

Михаил Видякин, глава управления стратегии и реформирования банковской системы, НБУ в качестве главного достижения года назвал заинтересованность регуляторов в финансовых технологиях. В НБУ даже запустили проект, оценивающий, что мешает развиваться этому тренду и как с этим бороться.

Руководитель проектного офиса «Поддержка финансового сектора в Украине», Любовь Слободенюк, также отметила заинтересованность НБУ, как одну из главных тенденций года. И представила первый отчет о состоянии финтех в стране.

Так, среди сдерживающих факторов — зарегулированность рынка, которую нужно решать, в первую очередь, адаптируя украинское законодательство к Европейской платежной директиве (PSD2). Среди других проблем — низкая финансовая граммотность, недостаток инвестиций и неготовность банков сотрудничать со стартапами.

Любовь назвала и другие инициативы по развитию финтех в стране — открытие API, удаленная идентификация, уход от бумажного документооборота и возможность использования облачных технологий в финансовой сфере.

Среди позитивных факторов Любовь отметила, что в Укриане увеличилось количество хакатонов, появились первые инкубационные финтех-программы. А лидер стартап-акселератора EY, Александр Романишин добавил, что за последние пару месяцев и банки начали создавать корпоративные акселераторы, например, Альфа—банк, Райффайзен Банк Аваль.

Ульяна Штибель, глава FinTech—направления одного из украинских инкубаторов — 1991 Open Data Incubator — назвала национализацию ПриватБанка основным драйвером запуска инноваций в других банках в 2017 году.

С какими проблемами сталкиваются FinTech-стартапы?

Константин Вайсман, Глава правления, VTB Bank Украина назвал вероятные причины «провала» стартапов:

1) недостатки бизнес-модели и монетизации

2) проблемы масштабирования из-за скромных инвестиций

3) осознанный выбор модели экспансии в ущерб прибыльности

4) вопросы регулирования

5) недостаток ресурсов для эффективной работы на домашнем рынке и отсутствие экспертизы для выхода за рубеж

6) отказ от партнерства с другими организациями

Последний пункт, по словам эксперта, особо актуален для украинского рынка.

Как стартапу стать прибыльным и стоит ли?

Константин Вайсман указал PayPal и Alipay «настоящими стартапами» и привел их, как пример прибыльных стартапов. Тем не менее, эти примеры — скорее исключения из правил. По словам эксперта, инвестиции в глобальный финтех cокращаются с 2015 года. А крупные проекты типа Lending Club и Transferwise терпят убытки и неизвестно когда выйдут в прибыль.

Максим Патрин, Вице-президент, глава электронного бизнеса, Альфа-Банк Украина, не согласен с тезисом, что стартап должен быть прибыльным. Эксперт уверен, что стартапы должны думать о бизнесе, о том, как принести ценность клиенту. А не о прибыли. В таких стартапах в банке не заинтересованы.

Противоположного мнения придерживается Антон Сергеев, основатель стартапа Europeone Financia. В качестве аргумента в пользу выхода на прибыльность докладчик назвал требования инвестиционных фондов. Им важно видеть не только положительный опыт потребителей от использования сервиса, но и модель монетизации бизнеса.

Где встречаются банки и финтех?

Константин Вайсман, Глава правления, VTB Bank Украина отметил, что финтех-стартапы могут быть полезны банкам для выполнения задач на аутсорсе. Например, поставке скоринговых решений.

Максим Патрин, Вице-президент, глава электронного бизнеса, Альфа-Банк Украина, добавил, что банкам нужна новая экспертиза и новые направления деятельности. Совместная работа со стартапами позволит обозначить вектор развития. В качестве возможных вариантов сотрудничества Максим Патрин назвал ниши на стыке страхования и банков, мобильных операторов и банков.

Про перспективные бизнес-идеи

Константин Вайсман, Глава правления, VTB Bank Украина назвал несколько трендов, которые имеет смысл развивать в формате сотрудничества банк — финтех стартап.

Это популяризация открытого банкинга и удаленной идентификации. Тенденция к консолидации банков, появление так называемых финансовых маркетплейсов, объединивших различные банковские сервисы.

Алексей Малышев, CEO SDK Finance подал идею для стартапа, которая должна стать успешной на фоне наплыва китайских туристов в Европу. Местным торговцам необходимы решения для интеграции китайского платежного сервиса Alipay с их системами. Это позволит улучшить сервис для покупателей из Поднебесной, которых становится все больше с каждым годом.

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