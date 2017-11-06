В Украине прошли Дни финансовой грамотности при поддержке НБУ и Visa

Проект организован Национальным банком Украины, компанией Visa и проектом USAID «Трансформация финансового сектора»

1-3 ноября во Львове прошли Дни финансовой осведомленности. В эти дни в городе работал Музей денег, а также проводились интересные образовательные мероприятия, как для специалистов, так и для широкой общественности. Проект организован Национальным банком Украины, компанией Visa и проектом USAID «Трансформация финансового сектора» с целью повышения финансовой осведомленности и развития безналичной экономики в Украине.

Дни финансовой осведомленности во Львове для молодежи состояли из 12 интерактивных воркшопов и тренингов по финансовой осведомленности, а для экспертов финансового рынка — из лекций 9 известных представителей рынка.

Ежедневно для всех желающих работала экспозиция Музея денег, лекции на тему «История денег» и «100-летие украинской революции», а также интерактивные зоны безналичных финансовых технологий Visa. Компания представила инновационные разработки в сфере бесконтактных платежей, которые уже реализованы или могут быть реализованы в будущем. Среди них: осуществление оплаты с помощью сканирования глаза, отпечатка пальца или даже с помощью голосового детектора.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине могут отказаться от налогообложения криптовалютных доходов. В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект об исключении из налогооблагаемой базы криптовалютных доходов, в том числе от покупки, продажи, переводов и майнинга.

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