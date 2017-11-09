НБУ разрешил китайцам купить украинский госбанк

Два гражданина Китая приобретут 99,9% акций украинского госбанка

Национальный банк согласовал приобретение 99,9% акций Украинского банка реконструкции и развития (УБРР), который ранее находился в собственности государства, двумя гражданами Китая.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Они осуществляют сделку через группу компаний:

— ООО «Босе (Гонконг) Ко. Лимитед» (Украина),

— BOCE (Hong Kong) Co. Limited (Гонконг),

— Bao Shi (Tianjin) e-commerce Co. Ltd. (КНР),

— Tianjin Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (КНР),

— Horgos Boxu Equity Investment Limited Partnership (КНР).

В Нацбанке напомнили, что Фонд госимущества еще в ноябре прошлого года объявил победителем приватизации УБРР единственного участника конкурса — компанию BOCE. Она приобрела 99,9% акций банка за 82,83 млн грн.

Покупатель среди прочего обязался привести размер уставного капитала финучреждения в соответствие с требованиями законодательства. К 11 июля 2017-го уставный и регулятивный капитал УБРР должен был быть увеличен до 200 млн грн, но требования выполнены не были. Но НБУ предоставил предварительное согласие на капитализацию банка по упрощенной процедуре до 244 млн грн за счет дополнительных взносов ООО «Босе (Гонконг) Ко., Лимитед» (Украина).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что НБУ разрешит банкам привлекать частный капитал. Теперь банки смогут самостоятельно выбирать форму капитала.

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