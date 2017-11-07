НБУ разрешит банкам привлекать частный капитал

Теперь банки смогут самостоятельно выбирать форму капитала

Законопроект №5592-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг)» разрешит банкам самостоятельно выбирать форму капитала. Об этом сообщил директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз.

По его словам, действующее законодательство заставляет банки становиться публичными акционерными обществами, а раньше законодательство позволяло широкий выбор организационно-правовых форм для банковских учреждений.

Новый проект закона предусматривает, что теперь банки смогут как привлекать, так и не привлекать публичные формы капитала, но в вопросах корпоративного управления и раскрытия информации для банков останется публичный стандарт.

Он также отметил, что реформирование корпоративного управления банков будет предусматривать усиление роли наблюдательного совета, увеличение квоты независимых директоров, ужесточение требований к ним.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ признал еще один банк неплатежеспособным. Банк не достиг запланированного размера уставного капитала, который составлял менее одной трети от минимального уровня.

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По материалам minfin.com.ua