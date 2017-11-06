НБУ признал еще один банк неплатежеспособным

Банк не достиг запланированного размера уставного капитала, который составлял менее одной трети от минимального уровня

Правление Национального банка Украины приняло решение №708-рш/БТ «Об отнесении Публичного акционерного общества «Банк Богуслав» к категории неплатежеспособных».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

По результатам диагностического обследования, по состоянию на 1 ноября 2017 года «Банк Богуслав» не достиг запланированного размера уставного капитала, который составлял менее одной трети от минимального уровня.

По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по состоянию на 1 октября 2017 года 96% (5,6 тыс человек) всех вкладчиков ПАО «Банк Богуслав» получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом сумму в 200 тыс грн. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 178 млн грн.

Владельцами существенного участия в ПАО «Банк Богуслав» являются Владимир Романенко и Наталья Вакуленко.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине могут отказаться от налогообложения криптовалютных доходов. В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект об исключении из налогооблагаемой базы криптовалютных доходов, в том числе от покупки, продажи, переводов и майнинга.

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